Иностранца депортировали за неоднократное мошенничество в Таразе

Серию мошеннических действий на территории Жамбылской области гражданин Азербайджанской Республики совершил более двух лет назад. В 2023 году Таразский городской суд №2 вынес ему обвинительный приговор по уголовному делу.

Но недавно управление полиции города повторно обратилось в суд – на этот раз с требованием рассмотреть гражданское дело о выдворении иностранца за пределы Казахстана. По мнению полицейских, мужчина может представлять угрозу общественному порядку, в связи с чем его нахождение в стране признано нежелательным.

Сам ответчик возражений не заявил. В суде он пояснил, что в Казахстане не имеет семьи или близких, а потому не против удовлетворения заявления.

Суд, руководствуясь Законом РК «О правовом положении иностранцев», удовлетворил иск и обязал мужчину покинуть территорию Казахстана в течение пяти суток.

