    03:12, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иностранца депортировали за неоднократное мошенничество в Таразе

    С заявлением о выдворении ранее судимого мужчины в суд обратилась местная полиция, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Таразского городского суда.

    Фото: видеодан кадр

    Серию мошеннических действий на территории Жамбылской области гражданин Азербайджанской Республики совершил более двух лет назад. В 2023 году Таразский городской суд №2 вынес ему обвинительный приговор по уголовному делу.

    Но недавно управление полиции города повторно обратилось в суд – на этот раз с требованием рассмотреть гражданское дело о выдворении иностранца за пределы Казахстана. По мнению полицейских, мужчина может представлять угрозу общественному порядку, в связи с чем его нахождение в стране признано нежелательным. 

    Сам ответчик возражений не заявил. В суде он пояснил, что в Казахстане не имеет семьи или близких, а потому не против удовлетворения заявления.

    Суд, руководствуясь Законом РК «О правовом положении иностранцев», удовлетворил иск и обязал мужчину покинуть территорию Казахстана в течение пяти суток.

    Напомним, ранее стали известны подробности по делу о попавших в рабство подростков в Жамбылской области.Просьба одолжить инструменты закончилась поножовщиной.

