Иностранных туристов в Алматы стало больше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы растет число иностранных туристов. Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории города побывали более 199 тысяч человек из разных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным eQonaq, нашу страну больше всего посещают граждане России, Узбекистана, КНР, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Германии, США, Южной Кореи. Многие из них останавливаются в Алматы. За первое полугодие прошлого года в южной столице побывали более 56 тысяч иностранцев.

В акимате мегаполиса отметили, что в последнее время наблюдается поток туристов из Ближнего Востока. Это связано с открытием с 1 июля этого года прямого авиасообщения из Омана в Алматы.

«Алматы начинает пользоваться большой популярностью среди бизнес-туристов и обычных путешественников из стран Ближнего Востока. Мы приветствуем гостей из Омана и уверены, что их посещение будет приятным и запоминающимся. Благодаря принятым мерам, интерес к Алматы, как туристической дестинации, растет, и мы продолжаем эту работу», - отметила ранее руководитель Управления туризма города Галия Токсеитова.

Целью открытия нового рейса по направлению «Алматы-Маскат» является развитие туристского потенциала Казахстана и Омана, укрепление торгово-экономических и культурных связей между двумя государствами.

Иностранные туристы, которые приезжают в Алматы, в основном пользуются услугами гидов и туроператоров. В самом крупном городе, культурном и историческом центре нашей страны они хотят увидеть такие места, как Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе, Кафедральный собор, Центральный госмузей, Центральная мечеть, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар, Арбат, Центральный Парк Культуры и Отдыха, Парк Первого Президента, Ботанический сад, Роща Баума, зоопарк и так далее.

Кроме того, гости Алматы любят отдыхать не только в городе, но и за его пределами. На территории Алматинской области недалеко от города расположены множество интересных туристических мест: чарынский каньон, поющие барханы, кольсайские озера, кайынды, петроглифы Танбалы, высокогорные курорты «Ак булак», Oi-Qaragai», «Табаган», плато Асы, озеро Иссык и другие.

Южная столица является финансовым, экономическим, культурным и молодежным центром Центральной Азии. Город манит туристов мягким климатом, историческим наследием и необычайной красотой - он располагается в предгорьях Заилийского Алатау, здесь практически из любой точки в ясную погоду можно увидеть горные вершины. Кроме того, в Алматы находятся крупнейшие и красивые музеи, театры, здесь проводятся большие фестивали и концерты международного уровня.

Недавно наши корреспонденты побеседовали с иностранными туристами и экспертами и узнали, чем привлекателен для них Казахстан и Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет развитию туризма. Глава государства в прошлом году во время своего рабочего визита в Алматы заявил, что город обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. По его словам, это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов.

Касым-Жомарт Токаев также назвал Алматы одним из главных символов Казахстана.