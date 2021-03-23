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    14:47, 23 Март 2021 | GMT +6

    Иностранные журналисты отметили Наурыз в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-тур для журналистов прошел с 20 по 22 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Журналистов из Венгрии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Башкортостана познакомили с живописной природой, богатой историей и яркой культурой региона, прошлым и современным Туркестаном. Как отметили в пресс-службе акима, это необходимо для увеличения туристических возможностей области.

    Гости посетили Отрарский и Казыгуртский регионы, включая мавзолей Арыстан-Баба, монумент Кеме-Калган, Ботанический сад. Они побывали в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи и пещере Акмешит. Также зарубежные гости посетили новый многофункциональный комплекс «Караван Сарай» и другие туристские объекты в городе Туркестане.
    На Наурыз журналистам из тюркских стран представили национальные игры и угостили блюдами кухни казахского народа.
    Накануне работники ведущих СМИ участвовали в Международном медиа-форуме «Инвестиционные и туристические возможности Туркестана». В рамках этого события организовали роуд-шоу «TURKISTAN MEDIA FORUM: INVESTMENT AND TOURISM OPPORTUNITIES».
    «Зарубежные журналисты пришли в восторг от пресс-тура. Гостям очень понравилось, что священный город Туркестан превратился в современный, при этом сохранив свой древний облик», - отмечают в пресс-службе.


    Теги:
    Культура Туркестанская область Наурыз Международная деятельность СМИ
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