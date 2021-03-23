Иностранные журналисты отметили Наурыз в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-тур для журналистов прошел с 20 по 22 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Журналистов из Венгрии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Башкортостана познакомили с живописной природой, богатой историей и яркой культурой региона, прошлым и современным Туркестаном. Как отметили в пресс-службе акима, это необходимо для увеличения туристических возможностей области.

Гости посетили Отрарский и Казыгуртский регионы, включая мавзолей Арыстан-Баба, монумент Кеме-Калган, Ботанический сад. Они побывали в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи и пещере Акмешит. Также зарубежные гости посетили новый многофункциональный комплекс «Караван Сарай» и другие туристские объекты в городе Туркестане.

На Наурыз журналистам из тюркских стран представили национальные игры и угостили блюдами кухни казахского народа.

Накануне работники ведущих СМИ участвовали в Международном медиа-форуме «Инвестиционные и туристические возможности Туркестана». В рамках этого события организовали роуд-шоу «TURKISTAN MEDIA FORUM: INVESTMENT AND TOURISM OPPORTUNITIES».