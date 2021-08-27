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Иностранные инвесторы построят два завода в СКО

27 Августа 2021 20:06
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Иностранные инвесторы построят два завода в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В созданной два года назад в Северо-Казахстанской области специальной экономической зоне «Qyzyljar» реализуют три проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что в ближайшие дни запустят электротехнический завод.

«Здание полностью готово. Идет монтаж оборудования. Планируется трудоустроить 300 человек. Продукция пойдет на экспорт в Российскую Федерацию и в дальневосточные регионы. Транснациональная компания «CLAAS» в ближайшее время планирует открытие завода. В специальную экономическую зону вошли российские инвесторы. Московская компания «Велфарм» планирует строительство завода по производству лекарственных препаратов. Объем инвестиций составит 15 млрд тенге», - проинформировал К.Аксакалов.

Планируют инвесторы построить на территории СЭЗ «Qyzyljar» еще один завод бумажной продукции из соломы. Аким области считает, что проект перспективный.

«В области сформирован пул из 75 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн тенге, который является реальным резервом роста экономики. По итогам 7 месяцев по темпам привлечения инвестиций область вышла на второе место среди регионов страны и на третье место - по привлечению частных инвестиций», - сказал К.Аксакалов.


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#Инвестпроекты   #Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Экономика  
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Автор:

Олеся Жуковень

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