Иностранные туристы стали меньше тратить на отдых в Азербайджане

Расходы иностранных граждан, посетивших Азербайджан с туристическими целями, в январе–июне 2026 года составили $715,9 млн, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Государственный комитет по статистике .

Наибольшая доля расходов пришлась на транспортные услуги — $325,9 млн, что на 22% меньше в годовом выражении. На услуги размещения иностранные туристы направили $130,6 млн, сократив расходы на 30%.

Расходы на питание и посещение объектов общественного питания составили $132,4 млн, снизившись на 19%. На культурные мероприятия и экскурсии иностранные гости потратили $4,1 млн, что на 21,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Согласно статистике, в январе–июне текущего года расходы на приобретение туристических пакетов составили $335,8 тыс., снизившись на 18,2%.

Вместе с тем увеличились расходы иностранных туристов на спортивные и развлекательные услуги. За шесть месяцев на эти цели было направлено $5,6 млн, что на 3,4% больше в годовом сравнении.

По данным Госкомстата, в первом полугодии 2026 года Азербайджан посетили около 1,92 млн иностранных граждан. Наибольший поток прибывших пришелся на Россию, Турцию, Иран, Грузию и Казахстан.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода.