Более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года Азербайджан посетили более 50 тысяч граждан Казахстана, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Государственное агентство по туризму АР.

На фоне растущего туристического потока Азербайджанское туристическое бюро с 21 по 24 июля организовало ознакомительный тур для представителей туристических компаний Казахстана и Узбекистана. Его цель — представить туристический потенциал страны и расширить сотрудничество между участниками отрасли.

В ходе визита около 20 представителей туркомпаний ознакомились с туристической инфраструктурой Азербайджана, возможностями пляжного отдыха, объектами культурного наследия, национальной кухней и спектром услуг, предлагаемых туристам.

Фото: государственное агентство по туризму Азербайджана

Ключевым событием программы стала встреча в формате B2B, объединившая представителей туристической индустрии Казахстана и Узбекистана с почти 80 представителями азербайджанских туроператоров и гостиничного бизнеса. Стороны обсудили развитие новых туристических маршрутов, расширение партнерских связей и перспективы совместных проектов.

Помимо Казахстана, устойчивый рост демонстрирует и туристический поток из Узбекистана. За первые шесть месяцев текущего года Азербайджан посетили более 34 тысяч граждан этой страны, что на 49% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По словам организаторов, ознакомительный тур призван способствовать дальнейшему увеличению числа туристов из Центральной Азии и укреплению деловых связей между участниками туристического рынка.

Фото: государственное агентство по туризму Азербайджана

Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству болельщиков, приобретающих билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1.