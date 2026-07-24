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    Более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода

    По итогам первого полугодия 2026 года Азербайджан посетили более 50 тысяч граждан Казахстана, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Государственное агентство по туризму АР.

    Более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода
    Фото: государственное агентство по туризму Азербайджана

    На фоне растущего туристического потока Азербайджанское туристическое бюро с 21 по 24 июля организовало ознакомительный тур для представителей туристических компаний Казахстана и Узбекистана. Его цель — представить туристический потенциал страны и расширить сотрудничество между участниками отрасли.

    В ходе визита около 20 представителей туркомпаний ознакомились с туристической инфраструктурой Азербайджана, возможностями пляжного отдыха, объектами культурного наследия, национальной кухней и спектром услуг, предлагаемых туристам.

    Более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода
    Фото: государственное агентство по туризму Азербайджана

    Ключевым событием программы стала встреча в формате B2B, объединившая представителей туристической индустрии Казахстана и Узбекистана с почти 80 представителями азербайджанских туроператоров и гостиничного бизнеса. Стороны обсудили развитие новых туристических маршрутов, расширение партнерских связей и перспективы совместных проектов.

    Помимо Казахстана, устойчивый рост демонстрирует и туристический поток из Узбекистана. За первые шесть месяцев текущего года Азербайджан посетили более 34 тысяч граждан этой страны, что на 49% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    По словам организаторов, ознакомительный тур призван способствовать дальнейшему увеличению числа туристов из Центральной Азии и укреплению деловых связей между участниками туристического рынка.

    Более 50 тысяч казахстанцев посетили Азербайджан за полгода
    Фото: государственное агентство по туризму Азербайджана

    Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству болельщиков, приобретающих билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Туризм Азербайджан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор