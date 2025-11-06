РУ
    09:53, 06 Ноябрь 2025

    Иностранные интернет-платформы уплатили 118,4 млрд тенге в бюджет Казахстана

    С начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет Казахстана 118,4 млрд тенге. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, передает агентство Kazinform. 

    Электронная торговля
    Фото: Midjourney

     Что такое «налог на Google»

    С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идёт о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями — в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера — шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг.

    Кто уже зарегистрировался

    На сегодняшний день в Казахстане стоят на учете 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.

    В 2025 году к ним присоединились ещё 20 компаний, среди которых:

    • Chess.com – международная платформа для любителей шахмат;
    • OpenAI, L.L.C. – разработчик сервиса ChatGPT;
    • Canva Pty Ltd. – онлайн-платформа для дизайна;
    • Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;
    • Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.

    Вклад в экономику

    С начала действия налога иностранные цифровые компании уплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге — только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

    • Valve Corporation – 8,6 млрд ₸;
    • Apple – 8 млрд ₸;
    • Temu – 6,2 млрд ₸.

    Международная практика

    Подобные налоги на цифровые услуги уже действуют в большинстве развитых стран:

    • ЕС — единая система e-VAT;
    • Великобритания, Индия, Канада — специальные цифровые налоги;
    • Австралия, Япония, Сингапур — упрощённая онлайн-регистрация для иностранных компаний.

    Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике.

    Опыт соседей

    • Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;
    • Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;
    • Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.

    Таким образом, страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов.

    Что это значит для Казахстана

    Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу.

    Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий.

    Комитет государственных доходов МФ РК продолжит работу по модернизации инструментов налогового администрирования в цифровой среде — в интересах экономики и будущего Казахстана.

