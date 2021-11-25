Иностранка «сдавала» несуществующие квартиры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летняя гражданка Узбекистана подозревается в серии мошенничеств в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В полицию с заявлениями с одним сценарием афер обратились жители Алматы.
«При поиске квартир в аренду они использовали популярную интернет-платформу. Цены в объявлениях были намного ниже «рыночных». Чтобы забронировать понравившуюся квартиру вносили задаток путем электронных переводов. При поступлении денег девушка переставала выходить на связь. Мы установили и задержали подозреваемую – 19-летнюю гражданку Узбекистана, приехавшую в Казахстан на заработки в августе этого года. А с сентября она уже начала размещать ложные объявления. По факту мошенничества расследуется уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилась ее причастность как минимум к шести аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составляет 250 тысяч тенге», - сообщил на своей странице в Instagram заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.
На период следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
«В очередной раз напоминаю: если в объявлении о продаже товара, автомобиля, при аренде квартир Вас убедительно просят внести задаток, либо связь с продавцом осуществляется только посредством WhatsApp, будьте осторожны, никогда не вносите задаток», - предупредил Рустам Абдрахманов.
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