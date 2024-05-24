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    12:05, 24 Май 2024 | GMT +6

    Иностранец напал на сотрудницу спа-салона в Алматы

    Иностранец напал на сотрудницу спа-салона в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматы мужчина напал на сотрудницу одного из спа-салонов, его уже арестовали, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Видео инцидента распространяется в соцсетях. Сообщается, что ночью незнакомый мужчина зашел в спа, попросил продать ему пиво. Получив ответ, что алкогольные напитки у них не продаются, он начал оскорблять и материть девушку, после зашел на ресепшен и ударил ее по голове и тоскал за волосы.

    В департаменте полиции города отметили, что по факту побоев проводится расследование.

    — Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Таджикистана. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс–службе ДП города.

    Полиция также предупреждает, что подобные антиобщественные действия не позволительны и влекут за собой строгую ответственность. На каждый факт полицией будет дана принципиальная правовая оценка.

    Теги:
    Полиция Видео Иностранцы Алматы Нападение
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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