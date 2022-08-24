Иностранец пытался пронести марихуану через госграницу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции установили иностранца, который попытался пронести наркотические средства через приграничный контрольно-пропускной пункт «Капланбек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

Стражи порядка остановили автомобиль марки «Man», следовавший из Республики Казахстан в Узбекистан. Во время проверки служебная собака по кличке Ачи подала знак, который вызвал подозрения у полицейских в отношении водителя автомашины.

Стражи порядка выяснили, что водитель оказался гражданином Республики Узбекистан и тщательно проверили указанный автотранспорт.

В результате в ящике с инструментами грузовика оперативники обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств сверток с наркотическим веществом. Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалась «марихуаной».

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».