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Иностранец присвоил обманом свыше 3,5 млн тенге в Туркестане

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Октября 2022, 21:56
Иностранец присвоил обманом свыше 3,5 млн тенге в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 млн тенге выманил иностранец, обещая провести ремонтные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Туркестана с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. По словам потерпевшего, некий иностранец пообещал установить 10 дверей и лестницу на второй этаж в строящемся доме, за предполагаемую работу он взял свыше 3,5 млн тенге.

Доверившись словам афериста, мужчина заплатил, но не дождался ни обещанного ремонта, ни возврата денег. Потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники полиции УП Туркестана провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование.


Фото:polisia.kz


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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