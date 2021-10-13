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Иностранца с наркотиками задержали на границе в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Октября 2021, 10:46
Иностранца с наркотиками задержали на границе в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из контрольно-пропускного пункта «Жибек-жолы» по факту задержания гражданина Узбекистана при попытке провезти наркотики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы сразу же прибыли на место происшествия. При проверке выяснилось, что служебная собака пограничников по кличке Кольт сработала на иностранца, у которого обнаружили наркотические средства.

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Во время обыска оперативники изъяли из кармана подозреваемого бумажный свёрток с содержимым, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство является гашишем, общим весом около грамма.

Данный факт зарегистрировали по ст. 286 УК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью мужчина хранил у себя наркотики.

Туркестанская область   Борьба с преступностью   Пограничники   Узбекистан   Борьба с наркотиками  
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