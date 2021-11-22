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    11:56, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Иностранца ограбили на таможне в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор задержал подозреваемых в ограблении иностранца в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    На таможенном посту «Жибек-жолы» в Сарыагашском районе во время несения службы участковый инспектор полиции Максат Пернебаев увидел, как двое неизвестных напали на мужчину и похитили кошелек с деньгами. Полицейский сразу же бросился в погоню и оперативно задержал злоумышленников. Двух подозреваемых в избиении и ограблении иностранца доставили в отдел полиции. Добычей грабителей стали 900 долларов США.

    Как выяснилось, потерпевший оказался гражданином Узбекистана. Когда он проходил пропускной пункт для выезда, двое мужчин заметили, что у него в кошельке имеются деньги и решили завладеть ими. Таким образом, они ограбили иностранца. Стражи порядка установили, что подозреваемые являются местными жителями, а один из них ранее судим за аналогичное преступление.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж». В настоящее время оба задержанных находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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