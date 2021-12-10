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«Иногда пугает нас» - стоматолог о последствиях коронавируса

10 Декабря 2021 21:38
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«Иногда пугает нас» - стоматолог о последствиях коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Постковидные осложнения часто сопровождаются некрозом слизистых тканей. Об этом сообщила региональный директор Казахстанской стоматологической ассоциации Гульнара Салимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Коронавирусная инфекция затрагивает не только общий организм, но в стоматологии мы видим самые яркие проявления этой инфекции. Видим каждый день заболевания слизистой оболочки полости рта, это настораживает и пугает иногда нас. Обеспокоены все стоматологи мира. Мы сейчас проводим конференции, посвященные повреждению полости рта у пациентов, перенесших COVID-19. Постковидные осложнения – очень тяжелые и часто сопровождаются некрозом слизистых тканей. Некроз иногда доходит до костной ткани. Все картинки, которые мы могли бы показать – страшные. Поэтому наша просьба, прививайтесь, чтобы не было тяжелого течения КВИ. Только вакцинация сможет вас защитить», - сказала Салимова.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также отметил, что картинки действительно пугающие.

«Когда мы увидели картинки, их страшно показывать, потому что нашу передачу смотрят дети. Это надо отдельно показывать взрослым людям. Настолько серьезные осложнения: некроз мягких и костных тканей, выпавшие зубы. Это в фильмах ужасов надо показывать», - добавил он.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, что чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте.

Он ответил на вопросы, когда появится «омикрон-штамм» коронавируса в Алматы и введут ли локдаун в случае выявления этого штамма.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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