Инновации в образовании Алматы: студенты колледжа получили доступ к новым технологиям

Внедрение новых технологий в систему образования — процесс масштабный. И для достижения нужного результата особенно важно международное сотрудничество. Учебные заведения технического и профессионального образования в Алматы являются активными участниками международных проектов с Китайской народной республикой. При этом важно отметить, что колледжи Алматы демонстрируют высокий потенциал для обмена опытом, внедряя передовые технологии и повышая конкурентоспособность отечественного образования.

Соседняя страна является ближайшим стратегическим партнером нашей республики, заинтересованным в развитии кадрового потенциала региона. Казахстан привлекателен для КНР, как стабильный экономический партнер и ключевой участник инициативы «Один пояс — Один путь».

Для Алматинского государственного бизнес колледжа (АГБК) развитие международных связей с китайскими колледжами является важным направлением стратегического роста. Директор Алматинского государственного бизнес колледжа Айнур Мукажанова отмечает, что такое партнерство открывает новые возможности для обмена опытом, внедрения инновационных образовательных технологий, расширения академической мобильности и повышения конкурентоспособности выпускников на мировом рынке труда.

Фото: Алматинский государственный бизнес колледж

В апреле 2025 года алматинским колледжем был подписан меморандум о сотрудничестве с международным образовательным центром КНР «CPC International Education Technology Beijing Limited and Sunmaker Training Institute» (г. Пекин). Во время переговоров были определены цели и задачи взаимодействия, а также ключевые направления партнерства:

совместная разработка и продвижение современных образовательных стандартов;

организация академической мобильности студентов и преподавателей;

проведение совместных образовательных курсов, мастер-классов и тренингов для педагогов.

В рамках меморандума китайская сторона организовала алматинцам онлайн-встречу с представителями Цзянсуского профессионально-технического колледжа финансов и экономики.

По итогам встречи достигнута договоренность о реализации программ академической мобильности между нашими учебными заведениями, а также об открытии международного учебного центра, который станет площадкой для профессионального роста и культурного обмена.

Фото: Алматинский государственный бизнес колледж

Китайская сторона делится передовыми технологиями, современными подходами к подготовке кадров и опытом внедрения индустриальных, цифровых и инженерных инноваций. В результате создаются условия для обновления содержания профессионального образования и повышения его конкурентоспособности.

Ярким примером такого взаимодействия стала Международная программа сотрудничества и обмена опытом «Вместе в будущее», реализованная с 15 по 25 сентября 2025 года в рамках меморандума между АГБК и международным образовательным центром КНР «CPC International Education Technology Beijing Limited and Sunmaker Training Institute». Партнером программы выступил Цзянсуский профессионально-технический колледж финансов и экономики (КНР).

Фото: Алматинский государственный бизнес колледж

Программа объединила лучшие практики обеих стран и включала такие направления, как:

повышение компетенций студентов и преподавателей в сфере финансового менеджмента, бухгалтерского учета и искусственного интеллекта;

знакомство с опытом ведущих китайских компаний и анализ современных производственных моделей;

создание международного учебного центра, который станет платформой для совместных образовательных инициатив и внедрения инноваций.

Такое партнерство показывает, что сотрудничество алматинских и китайских вузов выходит за рамки обмена знаниями — оно формирует новую культуру профессионального образования, где важны качество, инновации и глобальная открытость.

— Мы предоставляем возможности для совместных образовательных проектов, стажировок и практик, а также развитие инфраструктуры на базе колледжей. Взамен КНР делится передовыми технологиями, методиками дуального обучения и опытом цифровой трансформации образования. Сотрудничество взаимовыгодное: китайская сторона получает выход на рынок Центральной Азии, а наши колледжи — доступ к современным образовательным ресурсам. У Китая стоит перенять опыт робототехники, цифрового производства, электроники и искусственного интеллекта. Алматы, в свою очередь, обладает преимуществом в адаптивности образовательных программ, многоязычии и академической мобильности, что делает систему ТиПО гибкой и современной, — сказала директор алматинского колледжа.

Сотрудничество Алматинского государственного бизнес-колледжа с Цзянсуским финансово-экономическим профессионально-техническим колледжем стало важным шагом в развитии международных образовательных связей.

Фото: Алматинский государственный бизнес колледж

В рамках Программы сотрудничества участие приняли шесть преподавателей и 75 студентов по специальностям «Учет и аудит», «Менеджмент» и «Программное обеспечение». Со стороны китайского колледжа обучение проводили четыре опытных преподавателя, представившие передовые методы и технологии по направлениям финансовый менеджмент, искусственный интеллект и бухгалтерский учет.