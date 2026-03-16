Инновации на участке: в Мангистау избирателей встречал робот в национальном костюме

Пришедшие голосовать жители с интересом наблюдали за его выступлением, приветствовали его и охотно фотографировались. Робот встречал гостей характерным для Мангистау рукопожатием, поздравлял горожан с праздником Амал и даже исполнял танцевальные движения, создавая праздничное настроение на избирательном участке.

Фото: акимат Мангистауской области

Необычная технологическая новинка вызвала живой интерес у посетителей.

Фото: акимат Мангистауской области

— Референдум — это важное политическое событие для всей страны. В такой ответственный день увидеть робота в казахской национальной одежде, который приветствует людей и даже танцует, было очень неожиданно и приятно. Это действительно поднимает настроение, — поделились впечатлениями жители.

Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что в Мангистауской области в день референдума работают 261 избирательный участок. Проголосовать жители региона могут до 20:00.