    18:32, 15 Март 2026 | GMT +5

    Инновации на участке: в Мангистау избирателей встречал робот в национальном костюме

    На избирательном участке в Актау атмосфера общенационального референдума приобрела необычный и по-настоящему инновационный характер. Во Дворце школьников жителей и гостей города встречал гуманоидный робот, одетый в традиционную казахскую одежду, передает Kazinform.

    а
    Фото: акимат Мангистауской области

    Пришедшие голосовать жители с интересом наблюдали за его выступлением, приветствовали его и охотно фотографировались. Робот встречал гостей характерным для Мангистау рукопожатием, поздравлял горожан с праздником Амал и даже исполнял танцевальные движения, создавая праздничное настроение на избирательном участке.

    а
    Фото: акимат Мангистауской области

    Необычная технологическая новинка вызвала живой интерес у посетителей.

    а
    Фото: акимат Мангистауской области

    — Референдум — это важное политическое событие для всей страны. В такой ответственный день увидеть робота в казахской национальной одежде, который приветствует людей и даже танцует, было очень неожиданно и приятно. Это действительно поднимает настроение, — поделились впечатлениями жители.

    а
    Фото: акимат Мангистауской области

    Отметим, что в Мангистауской области в день референдума работают 261 избирательный участок. Проголосовать жители региона могут до 20:00.

    Гульжан Тасмаганбетова
