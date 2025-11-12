Инновации, медиатворчество и экология: чему учат в передовом детском саду Казахстана

Мероприятие, приуроченное к 15-летию детского сада, объединило представителей Норвегии, Катара, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, России и ЮНИСЕФ, а также руководителей и специалистов департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК, отечественных вузов, управлений образования и методических центров. Форум проходил в гибридном формате — офлайн и онлайн — при поддержкеИнститута раннего развития детей Министерства просвещения РК.

— Для нас большая честь принимать столь представительный форум именно в юбилейный год. «Қарлығаш» стал не просто детским садом, а флагманом инноваций, где формируются современные подходы и ценности будущего образования, — отметила директор детского сада, кандидат педагогических наук, доцент Гульшат Онланбеккызы.

Фото: Медицинский центр УДП РК

Главная цель конференции — создание профессиональной площадки для обмена опытом между педагогами, учеными и управленцами, обсуждение инновационных подходов к развитию системы дошкольного образования и укрепление международного сотрудничества.

Одним из ключевых моментов открытия стала экскурсия по детскому саду «Қарлығаш», в ходе которой участникам был представлен авторский проект по развитию коммуникативных и познавательных навыков дошкольников через медиатворчество и авторскую программу «Бастау», направленную на всестороннее развитие детей.

На пленарном заседании прозвучали выступления ключевых спикеров — директора департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Манары Адамовой, директора Института раннего развития детей Марии Ермановой, академического координатора МАНАоКО Лаззат Булебаевой, а также зарубежных экспертов: Øystein Førsvoll (Норвегия), Елены Митюковой (Беларусь), Saadia Iftikhar (Катар) и Севиль Альтундаль (Турция), Буюкага Микаили (Азербайджан) и др.

Доклады спикеров отразили глобальные тенденции в развитии дошкольного образования, вопросы аккредитации и обеспечения качества, а также международный опыт дуальных моделей обучения и подготовки педагогов нового поколения.

— В фокусе конференции — ребенок, его гармоничное развитие и здоровое детство. Мы видим, что профессиональное сообщество объединено общей целью — создавать лучшие условия для каждого ребенка, — подчеркнула Мария Ерманова.

Дискуссии продолжились на панельных секциях, где обсуждались инновационные методики обучения и воспитания, интеграция национальных ценностей в образовательный процесс, применение ТРИЗ-технологий и Реджио-педагогики. Важное место занимали вопросы медицинского сопровождения, инклюзивной практики и формирования экологической культуры у дошкольников.

Практическим подтверждением представленных подходов стал практик-тур «Қарлығаш: инновации в действии», во время которого педагоги продемонстрировали конкретные кейсы, включая реализацию авторской программы «Бастау» — создание образовательной среды на основе национальных ценностей и реализацию экологического проекта Есoteam.

Конференция завершилась круглым столом «Будущее дошкольного образования: вызовы, ориентиры, ресурсы». Участники обсудили перспективы расширения международного сотрудничества, внедрение стандартов качества и развитие исследовательских инициатив в сфере раннего детства, подчеркнув важность системного обмена опытом для устойчивого развития дошкольного образования.

Значимым элементом конференции стала выставка «Инновационные технологии в дошкольном образовании», где были представлены цифровые решения — интерактивные песочницы, дроны и VR-оборудование, современные педагогические лаборатории и авторские методики.

— Конференция была проведена на высоком организационном уровне и включала насыщенную программу пленарных и секционных обсуждений. Такие мероприятия подтверждают значимость международного диалога и обмена передовыми практиками для развития системы дошкольного образования, -отметила Манара Адамова.