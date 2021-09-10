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    10:42, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Инновационные светофоры появились в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В столице впервые в истории страны начато тестирование инновационных средств регулирования дорожного движения. Об этом сообщает официальный сайт акимата города со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает МИА «Казинформ».

    На перекрестках города применены пешеходные светофоры с подсветкой. Новый светофор производителя SWARCO дополняет обычную функцию пешеходного сигнала, направляя луч красного света на тротуар и отражая красный сигнал светофора, отражающийся на дисплее смартфона пешехода.

    Пешеходный светофор не только выполняет функцию наземного освещения, но и привлекает внимание «поколения с опущенной головой» обратно на дорогу и вносит значительный вклад в безопасность пешеходов.

    Новая модель пешеходного светофора позволит получить следующие преимущества – это лучшее восприятие красного сигнала светофора из-за красных освещенных краев тротуара в сумеречное время и ночью, повышение безопасности пешеходов за счет отражения дополнительного красного сигнала светофора непосредственно на дисплее смартфона и более быстрое восприятие пешеходов автомобилистами благодаря участкам, отмеченным красным цветом на краю тротуара.

    Экспериментальные модели светофоров применены на 9 светофорных объектах.

    Кроме применения светофоров с подсветкой, произведена установка новых пешеходных светофоров со встроенным звуковым сопровождением. Данная модель обеспечивает эффективное информирование пешеходов и особенно слабовидящих участников дорожного движения, существенно повышая условия безопасности пешеходного перехода.

    Такие светофоры установлены на 7 объектах города.


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