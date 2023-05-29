Инновационные подходы в строительстве дорог обсудили в Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте обсудили инновационные подходы в строительстве автодорог Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Мероприятие прошло в Шымкенте при поддержке Комитета автомобильных дорог МИИР РК и управления пассажирского транспорта и автодорог Туркестанской области.

Были рассмотрены инновационные подходы, основанные на опыте использования геосинтетических материалов в дорожном строительстве, а также методы стабилизации грунта и повышения характеристик асфальтобетонных смесей с использованием специализированных добавок.

«Новые технологии в нашей отрасли не всегда доходят до регионов. Поскольку сейчас качество дорог в особом приоритете, акиматы проявляют настоящую заинтересованность в обучении местных специалистов и организации подобных площадок для обмена опытом и информацией», отмечает директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий АО «КаздорНИИ» Асель Нугманова.

В прошлом месяце институт провел аналогичный семинар в городе Актобе. Он был посвящен внедрению новых технологий на дорогах западных регионов республики.

«Развивать коммуникации между дорожными специалистами очень

важно, особенно на фоне дефицита кадров в отрасли. Коллеги знакомятся, начинают дискутировать, на месте выясняются проблемные участки, обсуждаются подходящие для участков технологии, люди обмениваются контактными данными», - добавила Нурмаганова.

Напомним, Глава государства неоднократно призывал создавать площадки для обсуждений назревших проблем. Подобные мероприятия, по оценкам специалистов, сопутствуют обсуждению актуальных вопросов и поиску эффективных решений для улучшения состояния дорожных покрытий и обеспечения безопасности и комфорта на дорогах.