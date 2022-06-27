27 Июня 2022 14:18

Инновационные методы лечения витилиго разрабатывают казахстанские врачи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе завершился XII научно-образовательный региональный форум, на котором ведущие отечественные врачи обсуждали инновационные разработки медицинской науки в области дерматовенерологии и дерматокосметологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе форума под названием «17 регионов дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов» принимали участие более 120 медицинских сотрудников из разных областей страны и Кыргызской Республики, известные отечественные специалисты и ученые, молодые врачи. В течение двух дней для участников были организованы лекции, презентации, мастер-классы, посвященные проблемам тактики и повышения качества лечения наиболее распространенных кожных заболеваний, предупреждения инвалидности.

Научно-образовательное мероприятие проходило в таразском историческом комплексе «SHAHRISTAN» в рамках Всемирного дня витилиго, задачей которого является повышение осведомленности об этом заболевании среди населения.

О том, как проходил форум, какие инновации обсуждали и какие проблемы поднимали специалисты дерматовенерологической службы Республики Казахстан, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, прежде чем говорить о форуме, поясните, пожалуйста, по заболеванию витилиго. И почему ему посвящен целый Всемирный день?

- Витилиго - неизлечимое хроническое заболевание кожи, которое окружено многочисленными заблуждениями и стереотипами. А Всемирный день витилиго - это глобальное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности людей об этом заболевании, борьба с предрассудками, окружающими пациентов с витилиго, улучшение качества жизни больных витилиго.

Ведь это незаразное кожное заболевание, при котором нарушается пигментация и исчезает пигмент меланин на отдельных участках кожи. Причины возникновения витилиго неизвестны. Предполагают, что заболевание развивается в результате сбоя в иммунной системе. Это может быть и последствием действия некоторых лекарственных и химических веществ. А может быть и нарушением нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза.

Что касается форума, то подобное мероприятие с участием дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов традиционно организуется с 2015 года и уже стало популярной площадкой научно-практического общения. Именно здесь впервые презентовали методы лечения кожных заболеваний, которые впоследствии зарекомендовали себя передовыми. На одной из сессий был представлен инновационный метод лечения витилиго – так называемая «узкополосная фототерапия». Такой метод сегодня успешно внедрен на практике.

Cпециалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний совместно с коллегами из Центра витилиго и здоровья кожи являются лидерами в Центральной Азии по лечению пациентов с витилиго методом трансплантации эпидермальных клеток.

Как отметил в ходе форума директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Асылхан Абишев, благодаря, в том числе, и этим передовым методам, за последние пять лет в Казахстане заболеваемость витилиго снизилась почти в 1,2 раза.

Наметилась четкая тенденция уменьшения новых случаев заболеваемости сифилисом и гонореей. Для улучшения ситуации в прошлом году в стране был разработан стандарт организации медицинской помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем. Обновлены клинические протоколы, изменен алгоритм диагностики сифилиса в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Хорошие результаты демонстрируют открытые недавно в лечебных учреждениях специализированные кабинеты со смежными специалистами дерматовенерологической службы - подолога, трихолога, стоматолога. Востребованными среди пациентов стали кабинеты дерматохирургии, дерматоонкологии, психодерматологии и кабинет сексуального здоровья.

- Для этого, наверное, надо готовить узких специалистов?

- Да, образовательные нововведения последних лет нацелены на улучшение качества подготовки таких специалистов. Открыта специализированная программа резидентуры по дерматовенерологии, основанная на передовых международных стандартах ведения инфекций, передаваемых половым путем.

На стадии разработки программа дистанционного обучения медицинских работников по современным аспектам профилактики, диагностики и лечения таких инфекций, а также разработка веб-портала. Интегрированы современные подходы диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, в учебные программы среднего специального, после среднего высшего, дополнительного и последипломного медицинского образования.

- Что еще обсуждали участники форума?

- В ходе обсуждений участники форума ознакомились с результатами научных исследований, связанных с выявлением природы возникновения кожных заболеваний, которые проводились в стране в последние годы. На площадках форума работала школа молодого специалиста с участием резидентов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. Там шло обсуждение отдельных клинических случаев и особенностей заболеваний.

Организаторы форума не ограничились рамками обсуждения теоретических вопросов, а оказали консультативную помощь пациентам с хроническими тяжелыми дерматозами и организационно-методическую помощь специалистам Жамбылского областного кожно-венерологического диспансера.

В рамках объявленного в стране Года детей врачи Казахского национального центра дерматологии и инфекционных заболеваний проконсультировали 90 маленьких пациентов Жамбылской области с дерматологическими заболеваниями, это проходило на базе Центральной районной больницы Меркенского района. Дети, их родители и медицинские работники получили ценные рекомендации.

Ведь кожные заболевания многообразны по своей природе, клиническим проявлениям и анамнезу. Это может быть инфекционное, аллергическое, иммунное и другое происхождение, обусловленное как внешними, так и внутренними причинами. У нас в Казахстане среди официально регистрируемых дерматозов лидируют дерматофитии, атопический дерматит, псориаз, экзема, витилиго, чесотка, красный плоский лишай, ихтиоз.

Результаты научных исследований, связанные с выявлением природы возникновения кожных заболеваний, которые проводятся в Казахстане в последние годы, вызвали большой интерес у участников форума. Для специалистов в области дерматовенерологии, косметологии, и особенно для молодых специалистов такой форум - уникальная возможность получения ценных профессиональных знаний от ведущих ученых и дерматовенерологов, обмен опытом и современными тенденциями в диагностике и лечении.

- Кто явился организатором этого форума?

- Организаторами форума стали ведущие ученые Казахского национального центра дерматологии и инфекционных заболеваний во главе с директором Асылханом Абишевым, преподаватели и научные сотрудники кафедры дерматовенерологии Казахского Национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, ОО «Общество дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов», Жамбылский областной кожно-венерологический диспансер, управление здравоохранения Жамбылской области.

Уверен, что XII научно-образовательный региональный форум внесет неоценимый вклад в развитие современной дерматовенерологической службы Казахстана.

На подобных форумах есть возможность ознакомиться с самыми инновационными разработками медицинской науки в области дерматовенерологии и дерматокосметологии. Это площадка для научного общения и обсуждения актуальных вопросов, обмена практическим опытом и внедрения их при оказании медицинской помощи пациентам в области дерматовенерологии, дерматокосметологии и смежных специальностей.

- Спасибо за беседу!