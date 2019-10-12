Инновационную школу на деньги меценатов строят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области дан старт строительству инновационной школы IQanat High School of Burabay образовательного фонда IQanat. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев.

По словам собеседника, фонд IQanat помогает сельским ребятам изо всех 162 сельских районов Казахстана сделать участие в олимпиадах нужным и бесценным опытом. В прошлом учебном году около 30 тысяч учащихся сельских школ приняли участие в отборочных турах олимпиады IQanat, для 700 победителей на базе Назарбаев Университета была проведена республиканская олимпиада.

«IQanat High School of Burabay - это школа-пансионат, предназначенная для обучения 200 учащихся 10-х и 11-х классов средних школ из сельской местности, финалистов республиканского этапа олимпиады IQanat. Будущие ученики IQanat High School of Burabay смогут не только получать знания по новому образовательному формату, но также пройдут полноценную подготовку для поступления в ведущие международные и казахстанские вузы», - рассказал М. Игалиев.





Как добавил замакима, школу характеризуют аутентичная образовательная среда, обучение на трех языках (казахский, русский и английский языки), тесная интеграция академических знаний, спорта и искусства, единая безбумажная электронная среда и цифровой процесс обучения, а также программа подготовки в вузы и социальные проекты и стажировки.

«Школа спроектирована по финским технологиям с привлечением экспертов дизайна образовательной среды и имеет все необходимое для комфортного проживания и обучения. Двухэтажная школа общей площадью около 10 000 кв. метров рассчитана на 200 учащихся. По своему типу она будет школой полного дня, с проживанием в отдельно стоящем общежитии. В учреждении образования предусмотрены современные учебные кабинеты, медицинский пункт, лекционный зал, гардероб, столовая, библиотека, тренажерный зал, административная и рекреационные зоны», - добавил собеседник.





Учащиеся школы будут получать сбалансированное 5-разовое питание, обеспечиваться школьной формой установленного образца и оптимальным пакетом услуг. В школе также продуманы все условия для проживания и работы учителей. На каждые 20 учащихся предусмотрен тьютор – наставник.

Председателем попечительского совета IQanat является руководитель BI Group Айдын Рахимбаев.

«Проект воплощается в жизнь на частные деньги меценатов. И Акмолинская область выражает благодарность за реализацию этого проекта», - добавил М. Игалиев.



