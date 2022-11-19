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Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области

19 Ноября 2022, 14:35
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
19 Ноября 2022, 14:35

Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Карабалыском районе Костанайской области планируется построить крупный инкубатор и обеспечивать весь северный региона Казахстана мясом птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Карабалыкского района Руслан Халыков, положительные изменения произошли в отрасли животноводства. В районе выросла численность всех видов скота, укрепился производственный сектор.

«Крупный инвестпроект планируется реализовать в поселке Карабалык – это строительство инкубатора, производственной мощностью 8 млн голов в год. Общая стоимость проекта - 2 млрд тенге. При этом будет создано более 30 рабочих мест. Проект обеспечит мясом птицы весь северный регион нашей страны»,- заверил Р. Халыков.

Также в рамках инвестиционного проекта «Мясоперерабатывающего комбината ТОО «Терра» в районе завершено строительство холодильной и морозильной камеры на 300 квадратных метров. В проект вложено более 250 млн тенге и создано 10 рабочих мест.


Главное фото: www.investopedia.com


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