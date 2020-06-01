Инклюзивные детские игровые площадки установили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Международный день защиты детей аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил ряд новых детских и социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акима города Тараза.

В центре «Birgemiz: Asyl mura», в котором проходит обучение волонтерству, глава региона встретился с молодежью.

«В центре молодежных инициатив функционирует площадка по координации работы волонтеров, куда сможет обратиться каждый желающий, а также фронт-офис, где ведутся работы по оказанию консультационной помощи по основным направлениям молодежной политики. В центре имеются кабинет на 60 человек, кинозал, релакс-зона и Центр обслуживания молодежи», - пояснили в управлении внутренней политики акима города Тараза.

При встрече аким области поблагодарил волонтеров за труд в период карантина, когда они под девизом «Біз біргеміз» помогали всем нуждающимся доставкой продуктовых корзин.

Далее глава региона посетил инклюзивные детские игровые площадки, построенные при поддержке благотворительного фонда «Дара».

«Площадки установлены фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках программы «Менің елім». Уникальность инклюзивных детских площадок в том, что все его компоненты отечественным производителем выполнены в универсальном дизайне с учетом доступных усредненных требований, - пояснили в горакимате. - Данная площадка, наряду с развитием детей с особыми потребностями, сможет стать образцом благоустройства инфраструктуры города».

Бердибек Сапарбаев ознакомился со спортивно-игровым комплексом в микрорайоне «Каратау», поздравил детей с праздником, пожелав юному поколению реализации всех своих возможностей в покорении жизненных высот.