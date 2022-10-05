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Инкассаторский автомобиль загорелся в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 13:43
Инкассаторский автомобиль загорелся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание инкассаторского автомобиля в Актау ликвидировано, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке банка «Halyk Bank» произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки «Газель».

«Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части», - сообщили в ведомстве.


Фото:lada.kz


Мангистауская область   МЧС   Пожар  
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