Инкассатора, обвиненного в убийстве во время январских событий, осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор инкассатору, которого обвинили в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью, что по неосторожности повлекло смерть человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в январе прошлого года во время чрезвычайного положения подсудимый Б., работая инкассатором, выехал на сообщение о нападении на денежный обменный пункт. По прибытию в вышеуказанное место он и его коллеги обнаружили потерпевшего Н. и других лиц, а обменный пункт был разграблен.

«Увидев в действиях последних уголовное правонарушение, подсудимый Б. вывел их на улицу и пытался связать им руки, на что потерпевший Н. оказал сопротивление и пытался сбежать. В этот момент подсудимый догоняя потерпевшего, выстрелил ему в спину. В результате, последний от обильной кровопотери скончался в больнице», - сообщили в суде.

В суде было также установлено, что после ранения потерпевший Н. находился в сознании, а подсудимый Б. связал ему руки и привел его к остальным задержанным лицам. Впоследствии Б. и его коллеги выехали на базу ТОО, а задержанных оставили на месте происшествия. В последующем задержанные лица стали оказывать первую медицинскую помощь и в дальнейшем доставили потерпевшего в больницу, где он скончался.

Таким образом, суд пришел к выводу, что следствие не предоставило доказательств того, что подсудимый Б. намеревался причинить смерть потерпевшему Н., поскольку он имел объективную возможность довести свой умысел на убийство до конца.

По этим основаниям действия подсудимого Б. переквалифицированы со статьи 99 части второй пункта 15 УК на статью 106 части третьей УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

При назначении наказания, суд учел наличие смягчающих вину обстоятельств в виде частичного признания вины, наличие на иждивении малолетних детей и противоправное поведение потерпевшего. Отягчающих обстоятельств органами досудебного расследования не вменено.

«Приговором суда Б. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в суде.