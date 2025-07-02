Инкассатор похитил более 39 млн тенге в Костанайской области

Как сообщила пресс-служба суда Костанайской области, подсудимый работал техническим специалистом, обслуживающим терминалы самообслуживания ТОО, расположенные в Лисаковске и вдоль автодороги Костанай–Житикара. В период с июня 2022 по ноябрь 2023 года он систематически изымал денежные средства из терминалов, не фиксируя операции в сертифицированной системе платежей «Kassa 24» и не сдавая средства в кассу компании.

Факт хищения был выявлен в ходе комиссионной инкассации 20 терминалов. Общий ущерб, причиненный ТОО, составил свыше 39 миллионов тенге.

Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и дополнительными мерами. Подсудимый полностью признал вину. Представитель потерпевшей стороны оставил решение о мере наказания на усмотрение суда.

По итогу его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также он лишен права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение 5 лет. Гражданский иск удовлетворили в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд отказал управлению образования Костанайской области в споре о правах 23 тысяч педагогов.