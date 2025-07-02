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    21:51, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Инкассатор похитил более 39 млн тенге в Костанайской области

    Лисаковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города, признанного виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    платежный терминал
    Фото: yandex.kz/

    Как сообщила пресс-служба суда Костанайской области, подсудимый работал техническим специалистом, обслуживающим терминалы самообслуживания ТОО, расположенные в Лисаковске и вдоль автодороги Костанай–Житикара. В период с июня 2022 по ноябрь 2023 года он систематически изымал денежные средства из терминалов, не фиксируя операции в сертифицированной системе платежей «Kassa 24» и не сдавая средства в кассу компании.

    Факт хищения был выявлен в ходе комиссионной инкассации 20 терминалов. Общий ущерб, причиненный ТОО, составил свыше 39 миллионов тенге.

    Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и дополнительными мерами. Подсудимый полностью признал вину. Представитель потерпевшей стороны оставил решение о мере наказания на усмотрение суда.

    По итогу его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также он лишен права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение 5 лет. Гражданский иск удовлетворили в полном объеме.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее суд отказал управлению образования Костанайской области в споре о правах 23 тысяч педагогов.

    Теги:
    Хищение Регионы Костанайская область Борьба с преступностью Криминал
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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