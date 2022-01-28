+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инкассатор похитил более 1,7 млн тенге в Алматинской области

28 Января 2022 14:51
Поделиться:
Инкассатор похитил более 1,7 млн тенге в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудник фирмы, обслуживающей терминалы в Алматинской области, похитил более 1,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пятерых браконьеров задержали в Карагандинской области
33 судэксперта работают в рамках расследования погромов и случаев мародерства в Алматы Находившихся под стражей атыраусцев заставляли подписывать документы под давлением – Эльвира Азимова Январская трагедия в РК: поступило 20 обращений от граждан о пытках

25 января текущего года в дежурную часть Панфиловского РОП поступило заявление от представителя компании, обслуживающей терминалы самообслуживания, о привлечении к уголовной ответственности работника, который являясь материально ответственным лицом, похитил денежные средства на общую сумму 1 774 485 тенге. Данный факт зарегистрирован по статье 189 УК РК. «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 25-летний подозреваемый, являющийся жителем села Акжазык, работает в ТОО региональным техническом специалистом с 2019 года. В его обязанности входит техническое обслуживание и инкассирование терминалов самообслуживания «Касса 24». В период с сентября по октябрь 2021 года мужчина похитил денежные средства в сумме 1 774 485 тенге. Недостача обнаружилась в ходе ревизии», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Допрошенный подозреваемый признал свою вину полностью. С его слов, украденные денежные средства он потратил на личные нужды, так как испытывал материальные трудности. Ведется досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Пятерых браконьеров задержали в Карагандинской области
33 судэксперта работают в рамках расследования погромов и случаев мародерства в Алматы
Находившихся под стражей атыраусцев заставляли подписывать документы под давлением – Эльвира Азимова
Январская трагедия в РК: поступило 20 обращений от граждан о пытках
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Пятерых браконьеров задержали в Карагандинской области
33 судэксперта работают в рамках расследования погромов и случаев мародерства в Алматы
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив