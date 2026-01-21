РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Инициативы Президента стали продолжением объявленной ранее масштабной реформы — Бектенов

    Сегодня на заседании Правительства обсудили исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Национального курултая 20 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что инициативы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, стали продолжением ранее объявленной масштабной политической реформы. 

    — На прошедшем вчера пятом заседании Национального курултая Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым озвучены инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы. Предложения об усилении роли Парламента и общественных институтов свидетельствуют о бесповоротном процессе внедрения демократических принципов как в политическую систему, так и культуру наших граждан.
    Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это — консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу «Закон и Порядок». В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии «Таза Қазақстан», — подчеркнул Премьер-министр.

    Также внимание акцентировано на необходимости практической реализации поставленных Главой государства ключевых задач по дальнейшему экономическому развитию страны.

    — Главой государства ставятся жесткие требования к каждому ответственному должностному лицу о необходимости принятия смелых, нестандартных и инновационных решений. Это касается всех сфер жизнедеятельности. Нужны практические результаты от каждого министра и акима, в каждой отрасли и регионе, — отметил Олжас Бектенов.

     

