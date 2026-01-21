Инициативы Президента стали продолжением объявленной ранее масштабной реформы — Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что инициативы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, стали продолжением ранее объявленной масштабной политической реформы.

— На прошедшем вчера пятом заседании Национального курултая Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым озвучены инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы. Предложения об усилении роли Парламента и общественных институтов свидетельствуют о бесповоротном процессе внедрения демократических принципов как в политическую систему, так и культуру наших граждан.

Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это — консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу «Закон и Порядок». В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии «Таза Қазақстан», — подчеркнул Премьер-министр.

Также внимание акцентировано на необходимости практической реализации поставленных Главой государства ключевых задач по дальнейшему экономическому развитию страны.