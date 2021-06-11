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    17:41, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Инициирую проведение тура для СМИ – Асхат Аймагамбетов о заводе в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему журналистам не показывают, что происходит на заводе в Жамбылской области по производству казахстанской вакцины, пояснил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я попрошу коллег, инициирую, чтобы этот завод можно было бы показать и сделать тур для всех желающих журналистов. Но так как не мы являемся заказчиком, обещать не могу, но выйду с таким ходатайством», - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК рассказал о ходе строительства завода в Жамбылской области по производству казахстанской вакцины.

    По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены. Что касается оборудования, то почти на 100% завезено.

    «Речь идет о валидации, о монтаже и запуске данного оборудования. В связи с тем, что перед нами стоит задача – в целом сам завод должен отвечать высоким требованиям GMP: чистые помещения, специальные требования, требования к предварительной валидации, стабильности вакцины, маркировке. В связи с этим требуется проведение масштабной работы перед запуском завода, чем на сегодня занимается акимат Жамбылской области и подрядчик», - пояснил Асхат Аймагамбетов.


    Теги:
    Здравоохранение Образование МОН СМИ Строительство
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