Инициировавший возведение моста учитель черчения стал победителем проекта «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учитель черчения, инициировавший возведение моста в родном селе, Ахат Ракишев стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в социальных сетях распространилась информация о том, что жители поселка Коктал Урджарского района Восточно-Казахстанской области для безопасного перехода через реку своими силами возвели мост. Инициатором тогда выступил Ахат Ракишев, который в этом году оказался победителем проекта «100 новых лиц Казахстана».

«Моя основная профессия – учитель. О возведении моста в селе говорилось уже давно. Так получилось, что 20-летие со дня окончания школы с одноклассниками решили отметить по-особенному – совершить хорошее дело. Окончившие 30 лет назад школу выпускники тоже хотели реализовать подобное. Объединив свои усилия, мы собрали необходимые средства на строительство моста. Народ тоже протянул руку помощи. Так как я преподаю урок черчения, проектирование схемы моста предложили мне», - рассказал преподаватель.

По его словам, они не преследовали цель – стать известными благодаря этому проекту.

«Я живу в этом поселке, поэтому приходилось от начала до конца участвовать в строительных работах. Может быть поэтому оказался в числе победителей проекта «100 новых лиц Казахстана». Мы не хотели славы, чтобы о нас писали, рассказывали по всей стране. Просто нам хотелось совершить полезное дело во благо нашего села. Аким поселка хорошо поддержал нашу инициативу. Сейчас мост работает во благо жителей. Приводим в порядок все документы, хотим, чтобы мост качественно работал. Каждый житель села, который принял непосредственное участие в строительстве моста, заслуживает стать победителем проекта «100 новых лиц». Моя победа в проекте считается победой сельчан, всего поселка», - подчеркнул Ахат Ракишев.