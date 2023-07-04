Инициированы поправки в некоторые законодательные акты по проекту «Нацфонд – детям»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации проекта «Нацфонд – детям» с участием представителей государственных органов и организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

Депутатами Мажилиса инициированы поправки, предусмотренные проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплаты детям из Национального фонда Республики Казахстан».

В ходе совещания Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков проинформировал, что законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 10 законов.

Участники также обсудили вопросы по интеграции сайта E-GOV с сайтом АО «ЕНПФ» и предоставлению сведений по дате присвоения или утрате гражданства Республики Казахстан.

В заключении Ерулан Жамаубаев поручил Министерству внутренних дел и Министерству юстиции принять согласованное решение о закреплении ответственного государственного органа по предоставлению сведений о гражданстве. Также Министерству цифрового развития совместно с АО «ЕНПФ поручено проработать вопрос по интеграции сайтов E-GOV и АО «ЕНПФ».