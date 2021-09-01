Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества в целом. Такое мнение выразила министр информации и общественного развития Аида Балаева, комментируя сегодняшнее Послание Президента народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«С первых дней Независимости ключевыми приоритетами государственной политики остаются вопросы внутриполитической стабильности и межэтнического согласия. Именно эти факторы стали залогом успеха и всех достижений страны за последние 30 лет. Но эти приоритеты не статичны и их реализация возможна только при постоянном и конструктивном диалоге общества и власти. Поэтому мы в поисках того, чтобы этот диалог не просто не прерывался, а находил совершенствование в виде новых форм и каналов взаимодоверия. Тому яркое свидетельство – созданный при Президенте Национальный совет общественного доверия, который за время своей работы полностью оправдал ожидания общества. Это не только мощный консультативно-совещательный ресурс, а сильная и эффективная структура с большим интеллектуальным потенциалом. Здесь генерируются новые импульсы для эффективной реализации реформ, уже озвученных в предыдущих Посланиях Президента.

Сегодня же в своем третьем обращении народу Глава государства также акцентировал внимание на реформах, озвученных в прошлых посланиях. При этом надо отметить успешный опыт реализации пакета политических реформ, инициированных Президентом с трибуны НСОД, благодаря которому был решен ряд важнейших общественно-политических и социально-правовых задач. К примеру, успешными признаны выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, которые прошли в 14 регионах Казахстана на 1 847 избирательных участках, где казахстанцы избрали 730 акимов из 2 297 кандидатов. Только тот факт, что акимами избрано 627 кандидатов от партии, в том числе от партий «Ауыл», «Ак жол», НПК, АDAL, говорит о том, что инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества в целом».

Именно поэтому Президент страны четко обозначил правильность данного пути и подчеркнул, что уже в 2024 году граждане получат возможность в пилотном режиме избирать акимов районов.

Более того, говоря о модернизации местного самоуправления, Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки гражданских инициатив в сельской местности, поручив разработать эффективные механизмы адаптации системы грантового финансирования.

Безусловно, все это огромный шаг в построении политически просвещенного, демократически зрелого, социально активного гражданского общества», - написала Аида Балаева в Facebook.



