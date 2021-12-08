Инициаторов торжеств с участием более сотни гостей оштрафовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Постановлением главного санитарного врача Туркестанской области, с 27 сентября разрешены семейные мероприятия с участием не более 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

« Однако гражданам области не откажешь в размахе. Многие продолжают устраивать события с участием более 100 гостей, тем самым повышая риск распространения коронавирусной инфекции. Так, в Сарыагашском и Жетысайском районах, мониторинговыми группами зафиксировано проведение праздничных мероприятий с участием около 200 человек. А один из жителей Келесского района организовал массовое торжество во дворе дома. За несоблюдение требований Постановления ДСЭК, в соответствии со статьей 425 КоАП РК, организаторам подобных мероприятий выписаны штрафы», - ссобщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

По данным ведомства, для контроля за соблюдением карантинных требований в области работают 120 мониторинговых групп. С начала года по сегодняшний день выявлено 4 711 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 264 427 000 тенге.

При этом Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области отмечает, что с внесением изменений в условия организации массовых семейных мероприятий значительно снизилось количество отступленеий от карантинных требований. В августе было зафиксировано 527 нарушений, в сентябре - 360, в октябре - 184, в ноябре - 44.