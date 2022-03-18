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    13:50, 18 Март 2022 | GMT +6

    Инициативы Президента способствуют укреплению доверия к госвласти - Самал Аяпбергенова

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Поручения, данные Президентом в Послании, нацелены на изменения государственного аппарата, которые позволят построить «слышащее государство» и перейти от слов к действиям. Так считает руководитель отдела занятости и социальных программ Буландынского района Самал Аяпбергенова. Своим мнением спикер поделались с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «Без преувеличения скажу, что нынешнее Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева - очень сильное, именно таких действий ждал народ Казахстана», - отметила С. Аяпбергенова.

    По словам госслужащей, позиция Главы государства станет основополагающим этапом нового Казахстана. Поручения, данные Президентом, нацелены на изменения государственного аппарата, которые позволят построить «слышащее государство» и перейти от слов к действиям.

    «Послание затрагивает основные ключевые аспекты общества. Особенно важным для меня является блок политических преобразований и реформ. По поручению Президента РК будут внесены соответствующие изменения в части прекращения членства Главы государства в любой политической партии, запрет на занятие политических государственных должностей и руководства субъектами квазигосударственного сектора ближайшими родственниками и их семьями. Считаю, что данная инициатива позволит минимизировать коррупционные риски, а также будет способствовать укреплению доверия к государственной власти», - добавила С. Аяпбергенова.

    В заключение спикер отметила, что политика Касым-Жомарта Токаева, направленная на социальную справедливость, честность, прозрачность во всех сферах, отход от формализма, справедливость, противодействие коррупции, принципа равных возможностей, продвижение развития человеческого капитала и многое другое – безусловно, найдет живой отклик и поддержку в обществе.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Мнения Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Акмолинская область
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