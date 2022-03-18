Инициативы Президента способствуют укреплению доверия к госвласти - Самал Аяпбергенова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Поручения, данные Президентом в Послании, нацелены на изменения государственного аппарата, которые позволят построить «слышащее государство» и перейти от слов к действиям. Так считает руководитель отдела занятости и социальных программ Буландынского района Самал Аяпбергенова. Своим мнением спикер поделались с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Без преувеличения скажу, что нынешнее Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева - очень сильное, именно таких действий ждал народ Казахстана», - отметила С. Аяпбергенова.

По словам госслужащей, позиция Главы государства станет основополагающим этапом нового Казахстана. Поручения, данные Президентом, нацелены на изменения государственного аппарата, которые позволят построить «слышащее государство» и перейти от слов к действиям.

«Послание затрагивает основные ключевые аспекты общества. Особенно важным для меня является блок политических преобразований и реформ. По поручению Президента РК будут внесены соответствующие изменения в части прекращения членства Главы государства в любой политической партии, запрет на занятие политических государственных должностей и руководства субъектами квазигосударственного сектора ближайшими родственниками и их семьями. Считаю, что данная инициатива позволит минимизировать коррупционные риски, а также будет способствовать укреплению доверия к государственной власти», - добавила С. Аяпбергенова.

В заключение спикер отметила, что политика Касым-Жомарта Токаева, направленная на социальную справедливость, честность, прозрачность во всех сферах, отход от формализма, справедливость, противодействие коррупции, принципа равных возможностей, продвижение развития человеческого капитала и многое другое – безусловно, найдет живой отклик и поддержку в обществе.