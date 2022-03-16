Инициативы Президента положительно скажутся на развитии страны - руководитель филиала лиги волонтеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель ОФ «Лига волонтеров Казахстана» города Алматы Багдат Анарбаева поддержала разделение Алматинской области на два региона, а также ряд реформ, озвученных Президентом в новом Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я с большим интересом жду каждое выступление Президента перед народом, так как в каждом выступлении поднимаются важные вопросы и принимаются смелые решения. К примеру сегодня - появление новых областей и разделение Алматинской области, для меня, как для человека, который родился и вырос в этом регионе, является несомненно важной новостью», - сказала Багдат Анарбаева.

«Также хотела бы отметить решение о лишении мандатов депутатов, которые не выполнили свою программу. Я думаю, невыполнение обещаний представителями власти долгие годы было большой проблемой, что уже все перестали верить в ее решение, в правдивость слов властных структур и, конечно же, властным структурам. Думаю, данное решение позволит народу больше доверять представителям власти, а депутатам быть верными своим обещаниям», - добавила она.

Она также поддержала решение Президента запретить акимам и их заместителям быть в составе политических партий, а также заявление Главы государства о том, что нужно законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.

«В целом, многие изменения, которые были озвучены, мне очень понравились и, надеюсь, они положительно скажутся на развитии нашей страны. Как отметил Президент, мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны», - добавила спикер.