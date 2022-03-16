Инициативы Президента  будут подкреплены новым Законом о местном самоуправлении – Екатерина Смышляева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициативы Главы государства, озвученные в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», будут подкреплены новым Законом о местном самоуправлении. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятый пакет политических реформ, озвученный Главой государства, содержит инициативы по укреплению местного самоуправления. Очень важно отметить, что вовлечение граждан в управление своим регионом – дело не простое и не быстрое. Готово должно быть не только государство, правовая база и бюджет, но и население. Сегодня в своих регионах мы видим желание людей участвовать в жизни села, города, района. Есть критика, есть конструктивные предложения, есть реальная помощь. Но так было не всегда. Процесс формирования институтов самоуправления, наделение их полномочиями и увеличение самостоятельности регионов идет постепенно. Первые шаги были сделаны с введением бюджета четвертого уровня. Затем в 2020 году была введена выборность сельских акимов и разработана новая концепция развития местного самоуправления. Новая политическая культура начала формироваться через законные инструменты выражения воли и гражданской позиции – митинги и петиции. Сегодня Президент озвучил необходимость внедрения альтернативности при согласовании акимов областей. Глава государства больше не будет влиять на назначение и освобождение городских и районных акимов. Дальнейшая децентрализация планируется и в финансовой системе», – сказала Е. Смышляева.

Депутат отметила, что наряду с изменениями в вертикали местных исполнительных органов предстоит усиление роли и расширение функций маслихатов. Здесь очень важно, чтобы представительная ветвь обрела свою функциональную самостоятельность от исполнительной власти в процессе принятия решений.

По мнению Е. Смышляевой, Национальный Совет общественного доверия в первом жизненном цикле всецело оправдал свое название. В своем Послании Президент отметил, что именно НСОД стал эффективной площадкой обсуждения и генерирования предложений к пакету политических реформ. Теперь обозначен новый страновой этап развития НСОД, который включит в себя региональный аспект.

«Степная демократия» и ее подходы к принятию важных для страны и общества решений станут основой создания «Национального Курултая». Ведь самые эффективные законы и самые понятные системы управления мира построены на основе традиций. Все предложенные в пяти пакетах реформ инициативы Главы государства будут подкреплены новым Законом о местном самоуправлении. От качества этого документа, в том числе, зависит развитие целой ветви представительной власти и эффективность нового общественного диалога», – подчеркнула Е. Смышляева.