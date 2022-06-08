Инициативы по сотрудничеству Центральной Азии и Китая одобрили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице успешно завершилось Третье совещание Министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Об итогах мероприятия доложил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодняшняя встреча была весьма плодотворной и насыщенной. Мы удовлетворены состоявшимся обменом мнениями, который прошел в духе традиционной дружбы, открытости и прагматизма. Участники Совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия – Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в МИД.
Министр отметил, что эта встреча прошла в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
«В очередной раз подтверждаем свою заинтересованность в укреплении всестороннего сотрудничества в рамках нашего диалога, раскрытия его значительных возможностей и превращения региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии», - добавил М. Тлеуберди.
«Этот документ охватывает такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика, модернизация промышленности, борьба с изменением климата, «зеленая» экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы. Наряду с ним, сторонами в целях углубления взаимосвязанности центральноазиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности данных одобрены соответствующие инициативы», - сообщил глава МИД.
Он подчеркнул, что сегодня Казахстан завершил своё председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий четвертый форум - перешла Китайской Народной Республике.
Он напомнил, что инициатива создания этой платформы была предложена китайской стороной в 2020 году в целях наращивания усилий по укреплению многоплановых связей государств региона с Китаем, а также развитию межрегионального сотрудничества.