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Инициативы по сотрудничеству Центральной Азии и Китая одобрили в Нур-Султане
8 Июня 2022 12:25

Инициативы по сотрудничеству Центральной Азии и Китая одобрили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице успешно завершилось Третье совещание Министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Об итогах мероприятия доложил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя встреча была весьма плодотворной и насыщенной. Мы удовлетворены состоявшимся обменом мнениями, который прошел в духе традиционной дружбы, открытости и прагматизма. Участники Совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия – Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в МИД.

Министр отметил, что эта встреча прошла в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

«В очередной раз подтверждаем свою заинтересованность в укреплении всестороннего сотрудничества в рамках нашего диалога, раскрытия его значительных возможностей и превращения региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии», - добавил М. Тлеуберди.

По его словам, важным шагом вперёд стало принятие Дорожной карты в целях реализации инициатив, озвученных главами государств наших стран.

«Этот документ охватывает такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика, модернизация промышленности, борьба с изменением климата, «зеленая» экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы. Наряду с ним, сторонами в целях углубления взаимосвязанности центральноазиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности данных одобрены соответствующие инициативы», - сообщил глава МИД.

Он подчеркнул, что сегодня Казахстан завершил своё председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий четвертый форум - перешла Китайской Народной Республике.

Он напомнил, что инициатива создания этой платформы была предложена китайской стороной в 2020 году в целях наращивания усилий по укреплению многоплановых связей государств региона с Китаем, а также развитию межрегионального сотрудничества.


Автор:
Корреспондент

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