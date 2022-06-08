8 Июня 2022 12:25

Инициативы по сотрудничеству Центральной Азии и Китая одобрили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице успешно завершилось Третье совещание Министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Об итогах мероприятия доложил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя встреча была весьма плодотворной и насыщенной. Мы удовлетворены состоявшимся обменом мнениями, который прошел в духе традиционной дружбы, открытости и прагматизма. Участники Совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия – Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в МИД.

Министр отметил, что эта встреча прошла в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

«В очередной раз подтверждаем свою заинтересованность в укреплении всестороннего сотрудничества в рамках нашего диалога, раскрытия его значительных возможностей и превращения региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии», - добавил М. Тлеуберди.