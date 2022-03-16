Инициативы Главы государства полностью соответствуют сегодняшним реалиям – мажилисмен Юрий Жулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициативы Главы государства полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Жулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее Послание Главы государства – историческое, оно направлено на построение «Нового Казахстана». Реформы, озвученные Президентом в Послании, в корне изменят политическую и экономическую систему, выведут государство на совершенно новый уровень развития. Инициативы Главы государства полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Очень важно, что, несмотря на сложный геополитический фон, непростую внутреннюю ситуацию, с учетом трагических событий января текущего года, Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев продолжает курс на политические реформы, на дальнейшую демократизацию. Сегодняшние инициативы цементируют тот фундамент, который уже был заложен Президентом для политической и социально-экономической модернизации страны. Послание еще раз демонстрирует, что реформы имеют необратимый характер. Глава государства последовательно продолжает курс на политическую транформацию нашего общества», – сказал Ю. Жулин.

Мажилисмен отметил, как важный момент в Послании, то, что Глава государства предлагает переход на модель «Президентская республика с сильным Парламентом». Президент добровольно отказывается от ряда полномочий. Прежде всего, речь идет о демонополизации политического поля – Президент не должен возглавлять политическую партию, он должен быть равноудаленным от всех политических сил, выражать интересы всех граждан. Соответственно, это транслируется и на акимов регионов. Так же важно, что теперь родственники Президента не должны занимать высокие должности в государственном аппарате и в квазигосударственном секторе.

По мнению Ю. Жулина, большую роль в дальнейшем развитии страны должны сыграть активное участие граждан в управлении государством, усиление роли Парламента и маслихатов. Здесь важно изменение модели формирования Мажилиса на смешанную пропорционально-мажоритарную, а маслихатов на полностью мажоритарную системы – депутаты будут избираться по округам.

Депутат также считает очень важной инициативу Президента по созданию Национального курултая, который станет еще одной площадкой для продвижения гражданских инициатив и общественного контроля за деятельностью государственных органов по реализации реформ, инициированных Главой государства.