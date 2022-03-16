Инициативы Главы государства по многим вопросам широко отражают настроение в обществе - Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев прокомментировал Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Озвученные в Послании Главы государства инициативы по многим вопросам широко отражают настроение в обществе. Президент обнародовал пакет крупных политических реформ, которые созрели в обществе и стали логическим продолжением системных изменений после трагических уроков начала января текущего года», - сказал Тимур Джумурбаев корреспонденту агентства «Казинформ».

По его словам, самые главные инициативы направлены на расширение общественного участия в политических процессах и расширение инструментов контроля гражданами государственных институтов.

«В этой связи, изменение выборной системы через включение в состав нижней Палаты Парламента депутатов, избранных от одномандатных округов, либерализация партийного законодательства и устранения партийной монополии, усиление местных маслихатов, создание нового общественного института - Национального курултая, все эти инициативы отражают нынешние настроения. Я уверен, что подобные реформы станут основой подготовки новых кадров», - считает председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев

«Безусловно, что новая парадигма политической системы создает благоприятные условия для появления новых лиц, компетентных молодых управленцев и пользующихся доверием лидеров общества. Теперь нужно, чтобы кадровый вопрос полностью зависел от компетенций и знаний человека, это и есть принцип меритократии», - отметил Т. Джумурбаев.

Спикер прокомментировал также анонсированные Президентом изменения в представленности Ассамблеи народа Казахстана в Парламенте.

«Теперь пять человек от АНК будут включены в президентскую квоту Сената Парламента РК, которая в свою очередь будет сокращена до 10 депутатов. А представительство АНК в нижней палате будет упразднено. Думаю это правильно, учитывая, что саму Ассамблею возглавляет Президент и в нынешних условиях он сможет наиболее компетентных представителей АНК направлять в Сенат, учитывая, что члены АНК являются активными участниками гражданского общества. В целом, вопрос о депутатах, избираемых Ассамблеей давно вызывает достаточно жаркие споры в общественном поле, поэтому думаю, новая конфигурация - это оптимальное решение», - считает Тимур Джумурбаев.

«Новый виток развития получат регионы. Так, Президент объявил о создании Абайской, Жетысуйской и Улытауской областей. Думаю, что нынешнее решение очень значимое в контексте регионального развития, потому новые области получат возможность привлечения инвестиций, реализации социальных проектов и так далее. Что еще очень радует, так это то, что молодежь проживающая в этих регионах сможет принять активное участие в общественно-политических процессах, сможет быть представлена в местных маслихатах, которые будут созданы уже по новой системе», - резюмировал Тимур Джумурбаев.