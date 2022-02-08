Инициатива социальная – Касым-Жомарт Токаев о субсидировании арендного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу по субсидированию арендного жилья не позднее 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы остановиться на моей инициативе субсидирования арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности, а может быть из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы, по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан, создать очередной инструмент поддержки для крупных строительных фирм. Повторю в последний раз, эта инициатива социальная», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

По словам Президента, «Отбасы банк» и Министерство цифровизации должны создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кто кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости.

«Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50 процентов от арендной платы. А высвобожденные деньги из семейного бюджета будут тратиться на другие нужды – продукты, образование, медицину. Поэтому, надо начать прием заявок по этой системе. Я даю такое поручение – не затягивать данный вопрос, нужно продолжать работать. Не позднее 1 мая эту работу завершить и доложить, как она выполняется», - поручил Касым-Жомарт Токаев.