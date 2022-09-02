Инициатива Президента запустит новую политическую эпоху – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Национальной академии наук РК Зарема Шаукенова прокомментировала решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева об ограничении президентского мандата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент вновь показал, что долгосрочные интересы государства для него важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Глава государства не просто предложил провести президентские выборы осенью текущего года, некоторые эксперты еще весной делали такие предположения, а что важно и революционно, что он озвучил идею однократного президентства. Безусловно, публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает верности Президента принципам открытости в принятии решений. Инициатива, ограничивающая полномочия Президента одним сроком, в случае ее принятия положит начало новой политической эпохе», - сказала Зарема Шаукенова.

По ее словам, многие современные президентские республики устанавливают ограничение по срокам для высших государственных постов. Политическая традиция оплота демократии США получила законодательное оформление в 1947 году принятием 22-ой поправки к Конституции США, ратифицированной 1951 году, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков. Сторонники поправки доказывали, что без этого ограничителя президентская власть будет все больше напоминать диктатуру.

«В странах, в которых существует президентская власть, президент не может занимать свою должность сколько угодно, срок его полномочий всегда ограничен по причине того, что у президента в руках сосредоточено слишком много полномочий, и нецелесообразно предоставлять их одному лицу на неопределенный срок. Поэтому во многих государствах президенту запрещают находиться у власти более двух сроков подряд», - отметила эксперт.

По ее мнению, назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента.

«Глава государства предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания. Аргументы Президента заключаются в следующем: с одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы, а с другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая Президентом конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти, а для этого необходимо установить цивилизованные принципы ее формирования и функционирования. Новая президентская система значительно повысит доверие избирателей и тем самым укрепит политическую стабильность и устойчивое развитие общества», - добавила Зарема Шаукенова.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.