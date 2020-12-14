Инициатива «Ел Үміті»: талантливых казахстанцев наградили в преддверии Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей стране сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные успехам и достижениям молодых казахстанцев, участников инициативы Елбасы «Ел Үміті», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум «Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ» организован Фондом Нурсултана Назарбаева. Ранее сообщалось , что Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в этом форуме.

Выступая перед участниками форума, Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что с первых лет независимости государство всегда уделяло особое внимание воспитанию конкурентоспособной молодежи.

«В рамках Года молодежи с целью поддержки одаренных детей я предложил инициативу «Ел Үміті». Кроме того, мы приступили к реализации важного проекта – «Қамқорлық», - сказал в своем слове Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что проект «Ел Үміті» сплотил активную молодежь страны на пути интеллектуального и творческого развития, постижения национальной культуры и традиций, оказания помощи нуждающимся.

Количество казахстанцев, непосредственно вовлеченных в проекты, превысило 365 тысяч, а общее количество участников - 1,5 млн человек. В онлайн и в офлайн-мероприятиях участвовали школьники, студенты, родители, учителя и молодые профессионалы.

В рамках торжественных мероприятий вручены бронзовые медали участникам проекта «Медаль Елбасы», награждены победители Национальной олимпиады для сельских школьников «Мың бала», награждены лауреаты премии «Ел мақтанышы» за победу на международных олимпиадах.

«Сегодня прошел форум, посвященный инициативам «Ел Үміті» и «Қамқорлық». В рамках инициативы «Ел Үміті» реализуется ряд масштабных проектов. Первый проект - это олимпиада для сельских школьников «Мың бала». Впервые в истории Казахстана реализуется общенациональная олимпиада именно для сельских школьников. В ней участвуют школьники 5-6 классов всех сельских школ. В этом году охвачено порядка 300 тысяч школьников. На второй этап в финал допущены 5 тысяч. Тысячи победителей сегодня награждаются во всех регионах. С этого учебного года более 300 победителей обучаются в школах для одаренных детей в разных регионах в школах «Дарын» «Білім-Инновация» лицей, республиканская физмат-школа», - прокомментировал журналистам заместитель руководителя корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин.

Он также проинформировал, что сегодня впервые были вручены медали 300 участникам проекта «Медаль Елбасы».

«Проект «Медаль Елбасы» реализуется для молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Такой проект направлен на воспитание молодежи по 7 ключевым направлениям. В нем можно выбрать уровень участия - бронзовый, серебряный, золотой от 6 месяцев до 1,5 года. Сегодня мы впервые вручали бронзовые медали для тех, кто полгода участвовал в этом проекте. В следующем году будет больше медалистов. Пока в этом году 300 медалистов. В следующем году более 6 тысяч обладателей бронзовой, серебряной и золотой медали у нас ожидаются», - отметил А. Жангозин.

«Ел мақтанышы» - специальная премия для школьников и их тренеров-наставников за призовые места на самых престижных международных предметных олимпиадах.

«Проект включает семь ключевых олимпиад по предметам математика, физика, химия, биология, информатика, география, лингвистика. Впервые эта премия вручается. До этого подобных не было, денежное поощрение дают не только победителям, но и тренерам», - сказал заместитель руководителя корпоративного фонда «Академия Елбасы».

В завершение форума прошла церемония открытия 8 реабилитационных центров для детей с особенностями развития. Их создание осуществлено Фондом Нурсултана Назарбаева при поддержке акиматов.

В каждом центре размещено свыше 13 типов кабинетов: залы ЛФК и механотерапии, бальнеотерапии, эрготерапии, физиотерапии, логопедии, дефектологии, БОС терапии, шунгитовые и соляные комнаты. Таким образом центры ежегодно смогут охватить порядка 5 тысяч детей с особенностями в развитии, которым комплексно будет оказано более 30 видов услуг бесплатно.