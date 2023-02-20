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Инфосистему по идентификации сельхозживотных запустят в первом квартале 2023 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Февраля 2023, 11:39
Инфосистему по идентификации сельхозживотных запустят в первом квартале 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В первом квартале 2023 года планируется запустить в эксплуатацию инфосистему по идентификации сельхозживотных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разработано мобильное приложение информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных». 27 сентября 2022 года мобильное приложение было презентовано Главе государства на форуме Digital Bridge, который одобрил его и поручил внедрить среди ветеринаров для оптимизации их работы», - написал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, мобильное приложение было протестировано в пилотном режиме в Западно-Казахстанской области для оптимизации работы ветеринарных специалистов.

«Проводится работа по устранению выявленных пробелов в результате тестирования. Проведена работа по модификации модуля «Ветеринарная безопасность», в частности он переписан на новую архитектуру с учетом обновленных бизнес-процессов на новый язык программирования, проведена успешная демонстрация, в настоящее время идет тестирование системы, запуск в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года. По итогам технических работ будут внесены изменения в действующие нормативные правовые акты», - добавил вице-министр.


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