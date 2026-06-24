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    Информацию о возможной деятельности незаконных медресе проверяют в Талдыкоргане

    В социальных сетях распространяется информация о том, что в Талдыкоргане под видом благотворительных организаций могут функционировать незаконные медресе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    религиозная деятельность, экстремизм
    Фото: КНБ

    По словам автора обращения в соцсетях, в них осуществляется религиозное обучение детей и молодежи без соответствующей лицензии и вне системы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

    В связи с этим редакция Kazinform направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить изложенные факты.

    В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что данную информацию уже проверяют.

    — В настоящее время сотрудниками полиции совместно с уполномоченными государственными органами проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

    Иные подробности в полиции не уточнили.

    Ранее уже сообщалось, что в области Жетысу подростков втягивали в подпольные религиозные уроки. Тогда сотрудниками полиции, при осмотре используемых под видом общежития помещений, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.

    Регионы Казахстана Религия Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор