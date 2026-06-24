Информацию о возможной деятельности незаконных медресе проверяют в Талдыкоргане
В социальных сетях распространяется информация о том, что в Талдыкоргане под видом благотворительных организаций могут функционировать незаконные медресе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам автора обращения в соцсетях, в них осуществляется религиозное обучение детей и молодежи без соответствующей лицензии и вне системы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
В связи с этим редакция Kazinform направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить изложенные факты.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что данную информацию уже проверяют.
— В настоящее время сотрудниками полиции совместно с уполномоченными государственными органами проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Иные подробности в полиции не уточнили.
Ранее уже сообщалось, что в области Жетысу подростков втягивали в подпольные религиозные уроки. Тогда сотрудниками полиции, при осмотре используемых под видом общежития помещений, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.