В области Жетысу подростков втягивали в подпольные религиозные уроки

В полиции региона сообщили, что при осмотре используемых под видом общежития помещений обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.

Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера.

Следует отметить, что в марте текущего года постановлением суда города Талдыкорган данные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы.

По результатам проверки:

за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия привлечен к административной ответственности организатор религиозных обрядов;

за проживание без регистрации к административной ответственности привлечены четыре так называемых «устаза» (наставники);

родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

одна несовершеннолетняя направлена в Центр адаптации в связи проживанием родителей в другом регионе.

— В настоящее время проверочные мероприятия деятельности предполагаемых организаторов продолжаются, по итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что религия должна противостоять экстремизму — генсек Всемирной исламской лиги.