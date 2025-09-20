РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:18, 20 Сентябрь 2025

    В области Жетысу подростков втягивали в подпольные религиозные уроки

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу при содействии ДКНБ и прокуратуры области пресечен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации, передает корреспондент информационного агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    В полиции региона сообщили, что при осмотре используемых под видом общежития помещений обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.

    Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера.

    Следует отметить, что в марте текущего года постановлением суда города Талдыкорган данные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы.

    По результатам проверки:

    • за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия привлечен к административной ответственности организатор религиозных обрядов;
    • за проживание без регистрации к административной ответственности привлечены четыре так называемых «устаза» (наставники);
    • родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
    • одна несовершеннолетняя направлена в Центр адаптации в связи проживанием родителей в другом регионе.

    — В настоящее время проверочные мероприятия деятельности предполагаемых организаторов продолжаются, по итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства — резюмировали в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что религия должна противостоять экстремизму — генсек Всемирной исламской лиги.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Религия Область Жетысу Несовершеннолетние
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
