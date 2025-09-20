В области Жетысу подростков втягивали в подпольные религиозные уроки
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу при содействии ДКНБ и прокуратуры области пресечен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации, передает корреспондент информационного агентства Kazinform.
В полиции региона сообщили, что при осмотре используемых под видом общежития помещений обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.
Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера.
Следует отметить, что в марте текущего года постановлением суда города Талдыкорган данные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы.
По результатам проверки:
- за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия привлечен к административной ответственности организатор религиозных обрядов;
- за проживание без регистрации к административной ответственности привлечены четыре так называемых «устаза» (наставники);
- родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
- одна несовершеннолетняя направлена в Центр адаптации в связи проживанием родителей в другом регионе.
— В настоящее время проверочные мероприятия деятельности предполагаемых организаторов продолжаются, по итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства — резюмировали в ведомстве.
