Информацию о долгах директора школы перед 20 сотрудниками проверяют в Жетысу

Сообщается, что директор средней школы в поселке Кызылтоган на протяжении нескольких лет не возвращал денежные средства, взятые в долг у педагогов и технического персонала. В общей сложности, согласно сообщениям в соцсетях, пострадали порядка 20 человек.

Официальная жалоба на директора школы в отдел образования Коксуского района поступила 30 декабря от девяти педагогов. Затем она была направлена в отдел полиции Коксуского района.

- В связи с проведением следственных мероприятий отдел образования Коксуского района 5 января 2026 года издал приказ №1 о временном ограничении служебных обязанностей директора сельской школы, - сообщили в управлении образования области Жетысу.

В полиции подтвердили факт обращения и отметили, что в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

