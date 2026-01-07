Информацию о долгах директора школы перед 20 сотрудниками проверяют в Жетысу
В социальных сетях распространяется информация о возможных нарушениях в одной из школ Коксуского района области Жетысу, передает корреспондент агентсва Kazinform.
Сообщается, что директор средней школы в поселке Кызылтоган на протяжении нескольких лет не возвращал денежные средства, взятые в долг у педагогов и технического персонала. В общей сложности, согласно сообщениям в соцсетях, пострадали порядка 20 человек.
Официальная жалоба на директора школы в отдел образования Коксуского района поступила 30 декабря от девяти педагогов. Затем она была направлена в отдел полиции Коксуского района.
- В связи с проведением следственных мероприятий отдел образования Коксуского района 5 января 2026 года издал приказ №1 о временном ограничении служебных обязанностей директора сельской школы, - сообщили в управлении образования области Жетысу.
В полиции подтвердили факт обращения и отметили, что в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что директор школы в Алматинской области получила выговор после видео, распространенного в социальной сети.