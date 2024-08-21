Информация является ложной - Жанкош Тураров о возбуждении дела об изнасиловании
Известный казахстанский боксер Жанкош Тураров опроверг информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела по поводу изнасилования, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Ко мне с утра поступило миллион сообщений. Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной и недостоверной информации, - написал он на личной странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что казахстанского боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании.
По данным департамента полиции Алматы, в связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города.