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    12:20, 21 Август 2024 | GMT +6

    Информация является ложной - Жанкош Тураров о возбуждении дела об изнасиловании

    Жанкош Тураров
    Фото: zhankoshturarov/ instagram

    Известный казахстанский боксер Жанкош Тураров опроверг информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела по поводу изнасилования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Ко мне с утра поступило миллион сообщений. Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной и недостоверной информации, - написал он на личной странице в Instagram.

    соцсети
    Фото: zhankoshturarov/ instagram

    Ранее сообщалось, что казахстанского боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании.

    По данным департамента полиции Алматы, в связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

    - Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города.

    Теги:
    Спорт Полиция Интернет Алматы Происшествия Социальные сети
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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