Информацию об ухудшении состояния подростков после вакцинации прокомментировали в облздраве СКО
Жители региона в мессенджере WhatsApp распространяют сообщение, в котором говорится о заболевших подростках, которые накануне получили прививку против коронавируса. В рассылке неизвестный автор приводит якобы достоверную информацию о том, что в Тимирязевском районе детям стало плохо прямо во время занятий.
«По данным на 21 ноября, по Тимирязевскому району привиты 9 детей вакциной Комирнати компании Pfizer (США). У всех состояние удовлетворительное. Со слов руководителя отдела образования Тимирязевского района и директора школы гимназии села Тимирязево информация не подтвердилась», - прокомментировали в пресс-службе облздрава.
Всего на 23 ноября по области вакцину Pfizer получили 798 человек, из них 571 подросток, 214 молодых мам и 13 беременных женщин.