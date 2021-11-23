РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Информацию об ухудшении состояния подростков после вакцинации прокомментировали в облздраве СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области прокомментировали рассылку о якобы заболевших после вакцинации подростках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители региона в мессенджере WhatsApp распространяют сообщение, в котором говорится о заболевших подростках, которые накануне получили прививку против коронавируса. В рассылке неизвестный автор приводит якобы достоверную информацию о том, что в Тимирязевском районе детям стало плохо прямо во время занятий.

    «По данным на 21 ноября, по Тимирязевскому району привиты 9 детей вакциной Комирнати компании Pfizer (США). У всех состояние удовлетворительное. Со слов руководителя отдела образования Тимирязевского района и директора школы гимназии села Тимирязево информация не подтвердилась», - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

    Всего на 23 ноября по области вакцину Pfizer получили 798 человек, из них 571 подросток, 214 молодых мам и 13 беременных женщин.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Фейки Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!