Информацию об ухудшении состояния подростков после вакцинации прокомментировали в облздраве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области прокомментировали рассылку о якобы заболевших после вакцинации подростках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона в мессенджере WhatsApp распространяют сообщение, в котором говорится о заболевших подростках, которые накануне получили прививку против коронавируса. В рассылке неизвестный автор приводит якобы достоверную информацию о том, что в Тимирязевском районе детям стало плохо прямо во время занятий.

«По данным на 21 ноября, по Тимирязевскому району привиты 9 детей вакциной Комирнати компании Pfizer (США). У всех состояние удовлетворительное. Со слов руководителя отдела образования Тимирязевского района и директора школы гимназии села Тимирязево информация не подтвердилась», - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

Всего на 23 ноября по области вакцину Pfizer получили 798 человек, из них 571 подросток, 214 молодых мам и 13 беременных женщин.