Информацию об отказе сотрудников Минздрава РК от вакцинации из-за опасности назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщение о том, что в Министерстве здравоохранения нет привитых против КВИ сотрудников. Автор сообщения уверяет, что эту информацию он узнал от знакомой, которая якобы работает в ведомстве. Она также сказала ему, что ей и ее коллегам прекрасно известно о том, что вакцины вредны и опасны. В редакции Stopfake.kz опровергли данные слухи, передает МИА «Казинформ».

Для начала стоит отметить, что сообщение обладает всеми признаками фейка: в нем не указана страна или город. Имя «сотрудницы министерства» и ее должность также не указаны. Как правило, такие размытые черты и полное отсутствие конкретики характерны для ложных сообщений. Так их сложнее проверить и найти первоисточник информации.

Stopfake.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения РК. Там сообщили, что массовых отказов от вакцинации против КВИ среди сотрудников ведомства нет.

«Фактическая численность госслужащих ЦА МЗ — 205 человек. Из них медотвод имеет 21 человек, в том числе это переболевшие КВИ в срок не позднее трех месяцев. Подлежат вакцинации 184 человека, из них вакцинированы двумя компонентами 178 человек и 6 человек получили первый компонент вакцины. Практически 100% сотрудников вакцинированы», — сообщили в пресс-службе министерства.

Таким образом, рассылка не имеет никакого отношения к Казахстану и по всем признакам является фейковой.