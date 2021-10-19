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    13:56, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Информацию об отказе сотрудников Минздрава РК от вакцинации из-за опасности назвали фейком

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщение о том, что в Министерстве здравоохранения нет привитых против КВИ сотрудников. Автор сообщения уверяет, что эту информацию он узнал от знакомой, которая якобы работает в ведомстве. Она также сказала ему, что ей и ее коллегам прекрасно известно о том, что вакцины вредны и опасны. В редакции Stopfake.kz опровергли данные слухи, передает МИА «Казинформ».

    Для начала стоит отметить, что сообщение обладает всеми признаками фейка: в нем не указана страна или город. Имя «сотрудницы министерства» и ее должность также не указаны. Как правило, такие размытые черты и полное отсутствие конкретики характерны для ложных сообщений. Так их сложнее проверить и найти первоисточник информации.

    Stopfake.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения РК. Там сообщили, что массовых отказов от вакцинации против КВИ среди сотрудников ведомства нет.

    «Фактическая численность госслужащих ЦА МЗ — 205 человек. Из них медотвод имеет 21 человек, в том числе это переболевшие КВИ в срок не позднее трех месяцев. Подлежат вакцинации 184 человека, из них вакцинированы двумя компонентами 178 человек и 6 человек получили первый компонент вакцины. Практически 100% сотрудников вакцинированы», — сообщили в пресс-службе министерства.

    Таким образом, рассылка не имеет никакого отношения к Казахстану и по всем признакам является фейковой.

    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Общество Минздрав РК
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