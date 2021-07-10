Информацию об изнасиловании парня в мечети опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Центральной мечети Алматы опровергли новость об изнасиловании 18-летнего парня охранником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, случай изнасилования произошел не в мечети «Нур-Мубарак». Это выявленный, проверенный факт. Требуем от представителей СМИ не распространять ложную информацию о том, что «преступный инцидент произошел внутри мечети.

Во-вторых, задержанный по подозрению в изнасиловании не является охранником мечети. Университет Нур-Мубарак и объекты, относящиеся к учебному заведению охраняют сотрудники компании «Скимен.K». Подозреваемый является сотрудником компании «Скимен.K».

В-третьих, в связи с этим событием проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий. После полного завершения следственных действий официальные сведения будут опубликованы дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы Центральной мечети Алматы.

Ранее сообщалось, что охранник мечети подозревается в изнасиловании 18-летнего парня в Алматы. Он задержан полицией города. Данной информацией у себя на странице в Facebook поделилась адвокат Айман Умарова.